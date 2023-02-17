Тульская обл.,
Алексинский р-н, Бунырево
16 - 18 июня 2023
КУПИТЬ БИЛЕТ
информация
информация
как добраться
как добраться
line-up
line-up
НОВОСТИ
НОВОСТИ
где жить
где жить
О фестивале
Расписание
Как добраться?
Где жить?
Что есть?
Развлечения
Новости
Правила фестиваля
Часто задаваемые вопросы
Выступить на фестивале
Для прессы
Контакты организаторов
Расписание выступлений 2023
Line-up 2023
Line-up 2022
Line-up 2021
Line-up 2019
Line-up 2018
Билеты 2023
Проживание 2023
Социальные билеты 2023
Трансферы из Москвы
16 - 18 ИЮНЯ 2023,
Тульская обл.,
Алексинский р-н, Бунырево
ГЛАВНАЯ
РАСПИСАНИЕ
LINE - UP
Line-up 2023
Line-up 2022
Line-up 2021
Line-up 2019
Line-up 2018
НОВОСТИ
ГДЕ ЖИТЬ
КАК ДОБРАТЬСЯ
О ФЕСТИВАЛЕ
О фестивале
Как добраться?
Где жить?
Что есть?
Развлечения
Правила
FAQ
Выступить на фестивале
Для прессы
Контакты организаторов
КУПИТЬ БИЛЕТ
Билеты 2023
Проживание 2023
Социальные билеты 2023
Трансферы из Москвы
16 — 18 ИЮНЯ 2023
Тульская обл.,
Алексинский р-н, Бунырево,
КУПИТЬ БИЛЕТ
билеты
Есть промокод? Воспользуйтесь!
Купить билет на трансфер «Москва — Дикая Мята — Москва»
© J Group, 2023