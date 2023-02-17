Тульская обл.,
Алексинский р-н, Бунырево
16 - 18 июня 2023
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16 - 18 ИЮНЯ 2023,
Тульская обл.,
Алексинский р-н, Бунырево
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О фестивале
Карта фестиваля
Как добраться?
Где жить?
Что есть?
Развлечения
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Выступить на фестивале
Для прессы
Контакты организаторов
КУПИТЬ БИЛЕТ
Билеты 2023
Проживание 2023
Социальные билеты 2023
Трансферы из Москвы
16 — 18 ИЮНЯ 2023
Тульская обл.,
Алексинский р-н, Бунырево,
КУПИТЬ БИЛЕТ
билеты
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